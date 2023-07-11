В Казани число пожаров с начала года снизилось на 15%

В Казани в 2023 году произошли 563 пожара, что на 15% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Общее количество погибших на пожаре составило 16 человек, что на четыре человека меньше, чем за год до этого.

В рамках борьбы с природными пожарами в Казани сотрудники управления гражданской защиты очистили бесхозные земли от сухостоя и мусора. Кроме того, в этом году были объявлены 65 предостережений за несвоевременную очистку участков от мусора. 21 представление было выдано об устранении причин и условий, которые способствуют возникновению пожаров при сжигании сухой травы и мусора. Также двоих человек привлекли к административной ответственности за сжигание сухостоя.

"Ъ-Казань"