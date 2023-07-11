Краснодар занял третье место в РФ по темпам роста стоимости жилья в новостройках

Краснодар занял третье место среди российских городов-миллионников по темпу годового роста средней стоимости объектов в новостройках. Об этом сообщает «РБК-Недвижиость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соответствующие данные изданию представили аналитики платформы «Авито Недвижимость».

Первое место в этом рейтинге занял Омск, во втором квартале 2023 года средняя стоимость объекта в городе зафиксирована на отметке 5,78 млн руб., что на 34,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе – Красноярск, там стоимость лота за год поднялась на 27,8%, до 6,71 млн руб. В Краснодаре стоимость недвижимости в новостройках выросла на 25,6% до 6,71 млн руб.

Далее в рейтинге идут Екатеринбург (+4,2%, до 5,42 млн руб.) и Нижний Новгород (+3,9%, до 7,05 млн руб.). Отрицательная годовая динамика цен зафиксирована в семи миллионниках. Максимальное снижение отмечено в Воронеже (–7,7%, до 4,39 млн руб.).

Михаил Волкодав

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