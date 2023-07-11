«Буревестник» передал Минобороны РФ партию минометов «Сани»

АО «ЦНИИ Буревестник» (входит в концерн «Техмаш» в составе «Ростеха») поставил очередную партию минометных комплексов 2С12А «Сани» для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП).

В состав комплекса входят 120-мм модернизированный миномет 2Б11 и транспортная машина на базе автомобиля Урал-43206. Оружие используется для уничтожения противника навесным огнем, разрушения окопов и траншей, создания дымовых завес.

Миномет 2Б11 может вести круговой обстрел, дальность прицельной стрельбы превышает 7 км. Запас хода транспортной машины «Саней» без дозаправки составляет 1 тыс. км.

Ирина Николаева