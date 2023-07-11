Просроченная задолженность дончан перед банками увеличилась на 3% в 2023 году

С января по май текущего года розничная просроченная задолженность жителей Ростовской области без учета ипотек перед банками увеличилась на 3% (888 млн руб.) и превысила 30 млрд руб., сообщает пресс-служба коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В целом в России за пять месяцев 2023 года розничная просроченная задолженность выросла на 56,7 млрд руб., превысив 1,074 трлн руб. Наибольшая доля в общем объёме просроченной розничной задолженности зафиксирована в Москве (10% или 107 млрд руб.), Московской области (8% или 84 млрд руб.) и Краснодарском крае (5% или 50 млрд руб.).

К розничным кредитам относятся ссудные задолженности физических лиц перед банками: потребительские кредиты наличными, автокредитование и долги по кредитным картам.

Анастасия Назарова