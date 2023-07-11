Жители Ижевска считают оптимальной жизнь в 85,8 лет

Опрошенные жители столицы Удмуртии считают достойной продолжительность жизни в 85,8 лет. Как сообщает пресс-служба «Ингосстраха», в целом россияне хотели бы прожить до 89 лет, а более четверти населения — более 100 лет. В 2022 году показатель составлял 91,5 года, в 2021 году — 89,7 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом среди ижевчан приверженцем здорового образа жизни себя могут назвать 46% респондентов. В частности, принципам полезного питания следует 42% жителей, а регулярно или достаточно регулярно занимаются спортом 13% и 46% опрошенных соответственно.

Вместе с тем 5% ижевчан регулярно питаются фастфудом, а практически не занимаются спортом 17% респондентов.