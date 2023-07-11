Житель Оренбурга признан виновным в принуждении к ложной даче показаний

Вынесен приговор о принуждении потерпевшего к даче ложных показаний с угрозой убийством и повреждением имущества (ч. 4 ст. 309 УК РФ) в отношении жителя Оренбурга. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима»,— говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимый летом 2021 года решил помочь участникам преступной группы избежать уголовной ответственности за преступления и потребовал

от потерпевшего отказаться от правдивых показаний в отношении

предполагаемых преступников. Он также угрожал потерпевшему убийством, несколько раз ударил его в голову, по лицу, верхним и нижним конечностям, а также повредил его имущество. В частности, подсудимый закидал автомобиль потерпевшего камнями.

На процессе обвиняемый отрицал свою вину. При этом суд счел доказательства достаточными для признания вины подсудимого.

Ранее свидетеля по уголовному делу экс-мэра Оренбурга признали виновной в даче ложных показаний.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Из свидетелей в осужденные».

Георгий Портнов