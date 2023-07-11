Строящееся на «Нижнекамскнефтехиме» производство гексена готово на треть

На «Нижнекамскнефтехиме» (входит в «Сибур») завершили монтаж первых 25 единиц технологического оборудования производстве гексена – продукта для выпуска базовых полимеров и других продуктов нефтехимии, сообщила пресс-служба нижнекамского предприятия.

«На данный момент общий прогресс по проекту составляет – 31%»,— цитирует она руководителя проекта строительства установки Станислава Марьина. В частности, полностью готов фундамент под тяжеловесное, негабаритное оборудование, начат монтаж основных металлоконструкций и укрупнительная сборка технологических трубопроводов.

Предполагается, что установка проектной мощностью 50 тыс. продукта в год будет введена в эксплуатацию в 2024 году. Производство создается на месте выведенной из эксплуатации и демонтированной установки окиси этилена. Технология разработана R&D-центрами «Сибура» – НИОСТ и «СИБУР ПолиЛаб». Управление проектированием и поставками оборудования осуществляет НИПИГАЗ.

Проект на 90% будет укомплектован оборудованием российского производства. В ближайшее время ожидается доставка еще шести единиц крупногабаритного оборудования, в том числе по реке, отмечает пресс-служба.

Полина Петрова