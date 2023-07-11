Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму более 70 тыс. мальков стерляди

Экологи «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 70 тыс. мальков стерляди. Молодь рыбы была выращена в специализированном рыбоводном хозяйстве. Мероприятие по выпуску рыбы в естественную среду обитания организовано при участии представителей Волго-Камского территориального управления Росрыболовства.

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Всего в рамках реализации мероприятий по восполнению водных биоресурсов в период с 2015 по 2023 год экологи «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 570 тыс. мальков стерляди и более 13 тыс. мальков щуки.

Юлия Мандзий, начальник управления по охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»:

– В рамках реализации ESG-стратегии «Уралкалий» ведет производственную деятельность в соответствии с лучшими экологическими практиками. В своей работе мы соблюдаем все требования природоохранного законодательства и уделяем значительное внимание проектам по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов положительно влияет на экологический баланс фауны Камы и позволяет сохранять популяцию ценных пород рыбы.

Стерлядь – единственная рыба семейства осетрообразных, обитающая в Пермском крае. Занесена в Красную книгу РФ и Красную книгу Пермского края. Ее вылов запрещен. Транспортировка мальков до запланированного места выпуска осуществляется в специальных контейнерах, в которых обеспечивается их высокая сохранность и соблюдаются оптимальные условия на всех этапах перевозки. При выпуске молоди рыбы в акваторию учитывается кормовая база и температура воды в водоеме.

ПАО "Уралкалий"