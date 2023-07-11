Смольный выделит 720 тысяч на студенческие исследования о толерантной среде

Смольный выделит премии для студентов за исследовательские проекты по проблематике формирования толерантной среды. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили 11 июля в пресс-службе Смольного.

Всего в этом году будет присуждено 36 премий по четырем номинациям конкурса студенческих работ. Защита проектов прошла по следующим направлениям: психология, социология, культурология и педагогика. В конкурсе могли участвовать студенты очной формы обучения государственных и негосударственных вузов Петербурга.

В каждой номинации выбрано по девять победителей. Трое из них получат по 10 тыс. руб., еще трое — по 20 тыс. руб., а оставшаяся тройка — по 30 тыс. руб. Сумма финансирования конкурса составит 720 тыс. руб.

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