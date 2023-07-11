В Екатеринбурге температура впервые в истории превысила +40 градусов

Сегодня, 11 июля, температура воздуха в Екатеринбурге достигла +40 градусов. В уральском Гидрометцентре сообщили, что это исторический рекорд. До этого абсолютный максимум температуры был +39,1 градуса, который зафиксировали 16 июля 2020 года.

Аномально жаркая погода в Свердловской области сохраняется около недели. Однако в ближайшие дни в регион придет циклон, после чего начнется небольшое похолодание. В региональном ГУ МЧС предупредили, что 12 и 13 июля в регионе ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 27 м/с.

По данным Гидрометцентра, уже в пятницу температура воздуха на Среднем Урале составит около +20 градусов, а на юге может быть потепление до +26 градусов.

Илья Смирнов, Екатеринбург