Владелец бренда «Увелка» возьмет в кредит 2,5 млрд руб. для строительства завода

Компания «Ресурс» (торговая марка «Увелка») на выставке «Иннопром-2023» подписала соглашение со Сбербанком о финансировании строительства завода по производству гречневой крупы в Челябинской области. Объем кредитования составит 2,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе банка.

Планируется, что на кредитные средства будут построены семиэтажный цех по переработке гречихи, зернохранилища объемом 29,5 тыс. т и складской комплекс. «Ресурс» рассчитывает запустить производство в 2024 году.

Это будет вторая очередь инвестпроекта производителя «Увелки», реализуемого в поселке Увельский. Два года назад также за счет кредитных средств Сбербанка компания запустила производственно-логистический комплекс, который включает в себя цех по переработке овса, автоматизированный высотный склад полного цикла и сооружения для хранения зерна. Благодаря запуску комплекса удалось увеличить объемы переработки и производства овсяных хлопьев в 2,7 раза.