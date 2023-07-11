Задержан глава центра хозяйственного обеспечения МВД по Татарстану

Правоохранители задержали руководителя центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Татарстану Артема Мешкова. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что задержанный является фигурантом по делу начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова, которому вменяют взяточничество в 14 млн рублей в рамках госконтрактов МВД по РТ на ремонт служебных автомобилей. Адвокат последнего заявил, что подписи на договорах ставил господин Мешков.

Артема Мешкова, по данным источника, задержали в ходе командировки в Дагестане. Накануне он был доставлен в Москву.

"Ъ-Казань"