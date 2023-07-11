Полиция в Геленджике отлавливает джиперов-нелегалов

По итогам рейдов по выявлению нелегально работающих джиперов полиция Геленджика изъяла и поместила на спецстоянку 18 внедорожников, а в отношении недобросовестных водителей составила 32 протокола. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

По большей части полицейские сталкиваются с отсутствием разрешительной документации на перевозку пассажиров и предоставление экскурсионных услуг, технической неисправностью автомобилей, их незаконным переоборудованием. Также поводами для составления административных протоколов становятся нарушение правил перевозки пассажиров, отсутствие страховки и путевой документации.

Михаил Волкодав

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