Смертность от отравлений и ДТП в Удмуртии снизилась

В Удмуртии внешнее воздействие занимает третье место среди причин смертности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, за пять месяцев 2023 года от отравлений и транспортных происшествий погибло около 700 жителей региона. Показатель снизился в сравнении с прошлым годом, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Как отмечают врачи, часто причиной несчастных случаев становится употребление алкоголя, поскольку после него человек теряет возможность адекватно оценивать окружающую обстановку.

«Если трезвый человек реагирует в течение 0,8 секунд, что является нормой, то употребивший спиртное — за 5-6 секунд. Кроме того, спиртное негативно влияет на зрение — человек утрачивает способность к различению мелких деталей, снижается способность определять расстояние, ухудшается цветовосприятие»,— рассказал заместитель главного врача Республиканского наркодиспансера Андрей Иванов.