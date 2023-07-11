Музей «Хохловка» оборудуют причалом для приема пассажирских судов

Пермская судоверфь (ПСВ) изготовит и установит на территории этнографического музея «Хохловка» модульный причал для приема пассажирских судов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архитектурно-этнографический музей «Хохловка» Фото: архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Причал позволит принимать как маломерные, так и транзитные пассажирские суда, вплоть до трех- и четырехпалубных теплоходов проекта 588 (типа «Михаил Кутузов) и 301 («Владимир Маяковский»). Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до 30 сентября текущего года. Стоимость работ составит 30,5 млн руб.

Пермская судоверфь была воссоздана по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда КРПК выкупила площадку предприятия у управлявшего ей в последние годы ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс», которое с 2015 года находится в банкротстве. Имущество передали в собственность зарегистрированного в июле 2021 года ООО «ПСВ». Изначально возрожденное предприятие выполняло межнавигационный ремонт судов и производило металлоконструкции для строительства мостов, модульных причалов и элементов к ним. В прошлом году судоверфь начала строительство причалов для судов на электротяге по заказу «Эмпериума». Компания также занимается изготовлением модульных причалов, которые будут установлены в Кировском районе Перми и в Краснокамске. Выручка Пермской судоверфи в 2022 году составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб.