Пресечен вывоз зараженного подсолнечника из Оренбуржья в Казахстан

В Оренбургской области пресекли вывоз в Казахстан более 65 т подсолнечника, зараженного вредителями хлебных запасов и карантинным объектом. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

По данным ведомства, в партии подсолнечника, произведенной ООО «Степь», выявили зараженность вредителями хлебных запасов (малый мучной хрущак и суринамский мукоед) и карантинным объектом (амброзия трехраздельная). Вывоз такой продукции был запрещен из-за несоответствия фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Всего с начала текущего года из Оренбургской области пресечен вывоз 15 партий зерна общей массой 362,7 т, зараженного вредителями хлебных запасов.

Андрей Сазонов