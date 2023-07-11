Здоровьем дорожат

Страховые компании Удмуртии говорят о заметном увеличении количества оформленных договоров на страхование жизни. Некоторые страховщики сообщают о том, что количество таких договоров выросло на 150%. Больше всего в последние годы на интерес к страхованию жизни повлияла пандемия коронавируса. Участники рынка говорят, что заметно нарастает интерес к накопительному страхованию жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Страховые компании Удмуртии отмечают, что число оформленных договоров на страхование жизни заметно увеличилось. В региональном филиале «Росгосстраха» рассказали, что в первом полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием 2022 года количество договоров возросло на 150,3%. По мнению директора филиала Ольги Заровняевой, на интерес к страхованию жизни, в том числе, повлияла пандемия коронавируса.

«Максимальное количество выплат происходило по рискам “смерть” и “реабилитация после перенесенного ковида”. В первом полугодии 2023 года размер выплат сократился на 62,4% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Все закономерно — ВОЗ объявила, что пандемия закончилась. По популярности у нас всегда было и остается лидером ритуальное страхование. Но с 2022 года заметно нарастает интерес к накопительному страхованию жизни (НСЖ)»,— прокомментировала госпожа Заровняева.

НСЖ позволяет не только застраховать жизнь и здоровье, но и накопить деньги. Чаще всего это накопления к значимому событию, такому как образование детей, крупная покупка или накопления ко времени, когда человек может позволить себе работать не так активно, говорят в республиканском филиале СК «Согласие». По их мнению, рост НСЖ связан с увеличением продаж продуктов с гарантированной доходностью, которые частично заместили продажи инвестиционного страхования, продажи которого снизились.

«С каждым годом все больше граждан улучшают свою финансовую грамотность и приходят к пониманию, что страхование жизни даже более важно, чем, например, имущественное или автострахование»,— рассказала заместитель директора по развитию продаж в филиале СК «Согласие» Светлана Александрова.

Как никогда актуально страхование жизни в рамках ипотеки, говорит директор по развитию Единого центра страхования Екатерина Коржавина. В среднем страховые компании увеличили свой портфель в этом сегменте на 16–20% по сравнению с прошлым годом. «Если говорить о страховании жизни в чистом виде (добровольные договоры), то здесь объемы страховщиков выросли на 6–8%. Клиенты ожидаемо присматриваются к текущим событиям и стараются особенно тщательно подходить к выбору страховщика и условиям договора»,— прокомментировала госпожа Екатерина Коржавина.

Также актуально страхование от критических заболеваний, например, онкология, инсульты, инфаркты, которые помогают избежать серьезных расходов в случае постановки диагноза, добавила госпожа Коржавина. «В таких договорах предусмотрено лечение застрахованного как в российских, так и в зарубежных клиниках. Также очень востребовано “пенсионное страхование” с выплатой пожизненной ренты клиенту. Используя инструмент страхования жизни, можно накопить средства, создать подушку безопасности для себя и своих близких. Защита от рисков “госпитализация в результате несчастного случая или болезни”, “частичная либо полная утрата трудоспособности”, “травмы” — это то, что страховщик может качественно обеспечить»,— сказала Екатерина Коржавина.

Эксперт подчеркивает, что страхование жизни востребовано не только у физических, но и у юридических лиц.

«Юрлица часто используют этот вид страхования как мотивационную составляющую в трудовых отношениях. Это и добровольное медицинское страхование, и долгосрочное страхование жизни с последующими выплатами в пользу сотрудника, и классическое страхование от несчастного случая»,— пояснила госпожа Коржавина.

Объемы страховых выплат за последний год также увеличились, отмечают участники рынка. «По данным Всероссийского союза страховщиков, в целом страховые выплаты увеличились на 85,8%: с 74,8 млрд руб. до 138,9 млрд руб. Что касается накопительного страхования жизни, то страховые выплаты по этому виду в первом квартале 2023 года увеличились на 168,9% и составили 39,5 млрд руб. против 14,7 млрд руб. по итогам трех месяцев 2022 года»,— прокомментировала Светлана Александрова.

Также меняется средняя сумма взноса и срок страхования. Ольга Заровняева рассказала, что срок страхования за год вырос на 120,9%, а размер взноса увеличился на 378,7%. В Едином центре страхования отмечают, что все расчеты индивидуальны и зависят от задач и потребностей, которые закрываются страховыми договорами. «Когда мы говорим о многолетнем страховании жизни, как правило, минимальный срок составляет от трех до пяти лет. Что касается суммы взноса, тут, как ни странно, наблюдается рост стоимостей договоров на 15–20%, что говорит об их актуальности для клиентов»,— поделилась Екатерина Коржавина.

Татьяна Колегова

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