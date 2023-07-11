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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили «МегаФону» кредитный рейтинг на максимальном уровне AAA по российской национальной шкале. Прогноз по рейтингу стабильный. Решение обусловлено более сильными позициями компании на рынке мобильной связи по сравнению с конкурентами. В частности, по оценке агентства «Эксперт РА», «МегаФон» наращивает число абонентов благодаря росту качества связи, что делает клиентскую базу более устойчивой. Рейтинг выпусков облигаций компании также установлен на уровне AAA.

Китайский автопроизводитель Haval в Тульской области в этом году намерен выпустить около 100 тыс. автомобилей — это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов. По его словам, в конце текущего года планируется открыть завод по производству двигателей. Уровень локализации сейчас составляет порядка 30%, а после запуска завода он еще вырастет.

HeadHunter уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о намерении прекратить регистрацию акций. Ожидается, что снятие с регистрации и прекращение обязательств группы перед комиссией вступит в силу через 90 дней после подачи формы.

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