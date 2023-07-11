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Житель Ижевска перевел мошенникам больше 7 тысяч рублей после посещения сайта интимных услуг

В столице Удмуртии 26-летний местный житель обратился в полицию и рассказал о хищении у него средств. Предлогом для мошенничества стала оплата интимных услуг, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

В частности, по данным полиции, мужчина позвонил по указанному на сайте интимных услуг номеру, а на звонок ответил менеджер. Он потребовал предоплату в размере 7,7 тыс. руб., которую ижевчанин перевел на указанный счет. Однако после этого «менеджер» перезвонил потерпевшему и потребовал дополнительную плату, на что получил отказ. В последующем мужчине с угрозами стали звонить неизвестные и требовать деньги.

Ижевчанин обратился в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело (ст. 159 УК РФ). В настоящее устанавливаются причастные к преступлению лица.

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