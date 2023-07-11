Импортозамещающая продукция Дона представлена на выставке «Иннопром-2023»

Делегация Ростовской области представила образцы импортозамещающией продукции региона Министру промышленности и торговли России Денису Мантурову, сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Фото: пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области»

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев и генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков представили делегации федерального правительства товары донской компании «Бештау» (ноутбуки, мониторы, микроэлектроника, компьютерные мыши), разработки в сфере беспилотных, цифровых технологий для различных отраслей экономики, а также продукцию металлургических и машиностроительных предприятий региона.

«В ежегодном рейтинге эффективности органов исполнительной власти в сфере промышленности Минпромторга России Ростовская область — в числе регионов с наиболее успешной промышленной политикой»,— отмечает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Международная промышленная выставка «Иннопром-2023» началась 10 июля и продлится до 13 июля. Здесь представлена продукция более трех десятков промышленных предприятий Ростовской области, а также проекты в сфере промышленности и энергетики на сумму более 500 млрд рублей.

Анастасия Назарова