В Казани 15 июля запретят продажу алкоголя возле стадиона «Ак Барс Арена»

В Казани в день проведения игры за Суперкубок РФ, 15 июля, запретят розничную продажу спиртного возле стадиона «Ак Барс Арена». Постановление об этом подписал глава правительства региона Алексей Песошин.

Данное решение власти Татарстана приняли в соответствии с федеральным законодательством «в целях обеспечения безопасности при проведении матча». В частности, это касается магазинов на проспекте Амирхана (от Хакима до Чистопольской), на Чистопольской (до Адоратского), на Адоратского (до Лаврентьева), а также на Лаврентьева (вдоль дворов до улицы Гаврилова, 10). Кроме того, алкоголь запретят продавать по границе обводного моста третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий лес, на улице Троицкий лес и далее вдоль акватории Казанки до проспекта Амирхана.

При этом в кафе на указанных участках алкоголь продавать разрешается.

Напомним, в матче за Суперкубок в Казани сыграют ЦСКА и «Спартак».

"Ъ-Казань"