Мариинская больница прокомментировала видео с лежащим на полу больницы пациентом

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга прокомментировали появившейся в городских СМИ накануне видеоролик из приемного помещения, на котором на полу без помощи лежит нетрезвый мужчина. В медучреждении отрицают, что оставили посетителя без внимания и помощи.

Видео с инцидентом первым опубликовал «Мегаполис» 10 июля. На ролике видно, как у, предположительно, регистратуры больницы на полу лежит мужчина, присутствующие посетители обходят его, а сотрудницы регистратуры никак не реагируют на происходящее. По словам снявшего видео очевидца, мужчина упал, стоя в очереди. Его в итоге «начала волочить за ноги охрана», после чего он пришел в себя.

Как пояснили изданию «Фонтанка» представители Мариинской больницы, инцидент произошел не в приемном покое, а в бюро пропусков, где работают не медики. Сотрудницы бюро поступили по инструкции, нажав кнопку вызова врачей из приемного покоя, но когда те в итоге пришли на место, мужчина ушел своим ходом. В больнице отметили, что он был сильно пьян.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте