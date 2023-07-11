Сфинкса с Египетского моста отреставрируют до конца лета

Сфинкса на Египетском мосту в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать к концу текущего лета. Об этом 11 июля пишет «Фонтанка».

В настоящий момент в петербургском Музее городской скульптуры занимаются согласованием реставрации. Затем планируется найти финансирование для реализации реставрации, а также специалиста, который выполнит работу. Реставрацию музей собирается завершить к концу лета.

Скульптуры сфинксов на Египетском мосту были установлены в августе 1826 года. Они были отлиты в литейной мастерской Чарльза Берда. В декабре 2022 года сфинксов вернули на постаменты после очередной реставрации.

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