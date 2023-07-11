В Екатеринбурге открылось региональное отделение Международного коммерческого арбитражного суда

В Екатеринбурге начнет работу региональное отделение Международного коммерческого арбитражного суда на базе Уральской Торгово-промышленной палаты (УТПП). О его открытии сообщили в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

В региональное отделение смогут обращаться, как свердловские предприниматели, так и из ближайших субъектов. Международный коммерческий арбитражный суд, в отличие от государственных арбитражных судов, не имеет возможности подачи кассации или апелляции – однозначное решение принимается в течение 60-ти дней и не подлежит обжалованию, при этом решения суда котируются на международном уровне.

«Все предприниматели знают, что очень сложной бывает процедура арбитражных разбирательств. Ничего страшного в самой процедуре нет, но проблема в сроках, очень часто они затягиваются. Мы рады, что Торгово-промышленная палата выступила с такой инициативой в нашем регионе. Надеемся, что это будет удобный и полезный инструмент для наших предпринимателей»,– прокомментировал открытие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По словам президента УТПП Андрея Беседина, в первую очередь открытие регионального отделения актуально для предпринимателей с большим количеством поставщиков или заказчиков.

Международный коммерческий арбитражный суд – правопреемник Внешнеторговой арбитражной комиссии, образованной при Всесоюзной торговой палате в 1932 году. С 1999 года МКАС является членом Международной федерации коммерческих арбитражных институтов (МФКАИ). В 2017 году МКАС исполнилось 85 лет.

Региональные отделения МКАС есть в 22 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Тюмени.

Анна Капустина

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