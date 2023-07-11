«Россети Тюмень» выделят более 800 млн рублей на обновление парка спецтехники

Компания «Россети Тюмень» до конца 2023 года приобретет 150 единиц отечественных автомобилей и спецтехники для решения производственных задач, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона.

В состав закупки войдет 9 ТРЭКОЛов, 43 УАЗа и 59 моделей ГАЗ различных модификаций: фургоны, бригадные автомобили и бурильно-крановые установки, а также снегоболотоходы, малогабаритные вездеходы, мульчеры, погрузчики и другая техника общей стоимостью свыше 800 млн рублей.

Вездеходы, снегоболотоходы и погрузчики энергетики задействуют для обслуживания электросетевого комплекса Югры, а в ЯНАО их арсенал пополнит гусеничный двухзвенный вездеход «Витязь», предназначенный для транспортировки персонала и оборудования при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 40°С.

Для работ на территории Тюменской области будут приобретены автогидроподъемник с изолированной установкой, мульчер и 3 многофункциональных автомобиля, в которых сочетаются возможности автогидроподъемника, крана-манипулятора и бура. Машины такого типа используются для установки опор ЛЭП и выполнения строительно-монтажных и сервисных работ на высоте.

Отметим, сегодня в эксплуатации «Россети Тюмень» находятся 1282 единицы спецтехники. Пополнение автопарка современным и надежным транспортом является существенным фактором оперативного и своевременного выполнения производственных задач в условиях сурового северного климата Западной Сибири.