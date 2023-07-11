«Основания въезда российских граждан будут рассматриваться индивидуально»

Финляндия входит в число стран ближнего зарубежья, наиболее часто посещаемых российскими гражданами. Так, в 2022 году количество въездов граждан РФ в Финляндию увеличилось на 71% по сравнению с 2021 годом (872 971 поездка). Вместе с тем после начала специальной военной операции Финляндия начала применять меры по ограничению въезда российских туристов. 10 июля 2023 года вступил в силу очередной пакет «визовых» ограничений. Возможно, этот шаг был предпринят Финляндией в ответ на приказ Министерства иностранных дел РФ закрыть генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и выслать девять дипломатов.

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Изменения были разработаны президентом Финляндии и министерским комитетом по внешней политике и политике безопасности (TP-UTVA), который заявлял, что «поездки российских граждан могут наносить ущерб международным отношениям Финляндии». Новые ограничения касаются именно российских граждан и запрещают не только въезд в Финляндию, но и осуществление транзитных поездок, то есть пересечение границ Финляндии с целью въезда в другие страны Шенгенского соглашения. Меры применяются и к российским студентам, возможность въезда которых строго ограничена наличием документов, подтверждающих, что они обучаются или участвуют в исследованиях, конференциях, связанных с обучением в Финляндии (например, приглашение от университета, письменное подтверждение о проводимом экзамене, тестировании и так далее). При этом ограничения не распространяются в полной мере на лиц, имеющих вид на жительство в Финляндии или государстве — члене ЕС или Шенгенского соглашения.

Особое значение стоит уделить запрету пересекать границы Финляндии с целью попасть в другие страны. Для жителей Северо-Западного региона путешествия в Европу через Финляндию были не только логистически удобным маршрутом, но и финансово выгодным решением. В текущей ситуации такой возможности больше нет. Финская пограничная служба на своем официальном сайте отмечает запрет транзита через Финляндию в шенгенскую зону (включая деловые поездки). Однако нет установленных ограничений на транзит через Финляндию в страны, не находящиеся в шенгенской зоне (например, Великобритания, Сербия).

Далее, наличие документа, подтверждающего право въезда в страну, имеет первостепенное значение. Российские граждане, пересекающие границы для проведения и посещения деловых встреч, должны предоставить обоснование въезда в страну. Эта причина должна быть существенной, подразумевающей, что их личное присутствие является обязательным требованием для бизнеса. Стоит учитывать, что пограничники будут оценивать весомость оснований для въезда российских граждан в каждом конкретном случае. Текущая политическая обстановка не позволяет сделать вывод об их лояльности при досмотре на границе с Россией.

Ужесточение пограничного контроля для российских граждан выразится в строгих правилах въезда в Финляндию. Так, при любом желании посетить страну либо цель путешествия должна соответствовать необходимости именно личного присутствия в Финляндии, либо поездка должна быть связана с работой, учебой, неотложными личными причинами (лечение или уход за больным в клинике Финляндии).

Особенно сложной ситуация стала для собственников недвижимости в Финляндии. Граждане России, которые имеют недвижимость на территории Финляндии (ставшие собственниками до 30 сентября 2022 года), смогут въехать в страну исключительно при необходимости личного присутствия (например, срочный ремонт квартиры или другого имущества). При этом не разрешено брать с собой членов семьи или группу во время путешествия из-за содержания имущества. Ограничения для собственников недвижимости в Финляндии были введены еще в сентябре прошлого года, и право въезда принадлежало исключительно собственникам. Однако теперь для пересечения границы наличия собственности будет недостаточно.

Основания въезда российских граждан на территорию Финляндии будут рассматриваться индивидуально и не имеют заранее предполагаемого решения. При этом очевидно, что туристические поездки в Финляндию больше невозможны.

Какие же последствия могут наступить при нарушении визового режима в Финляндии? В соответствии с Визовым кодексом ЕС виза отменяется, если выясняется, что условия для ее выдачи перестали выполняться. Если пограничная охрана Финляндии отказывает лицу во въезде в страну в период действия введенных ограничений, это, как правило, сопровождается отменой шенгенской визы, если данная виза выдана Финляндией.

Если же иностранец находится на территории Финляндии, не имея при этом законных оснований, он считается нарушившим право на въезд. В таком случае последствия зависят от решения полицейского, а именно: штраф или тюремное заключение и решение о депортации из страны.

Срок действия введенных ограничений не определен. Однако принятые Финляндией меры станут причиной значительного уменьшения потока российских граждан, желающих посетить эту страну. Ограничение возможности въезда российским гражданам ранее приняли Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония, приостановив выдачу виз гражданам России.

Описанные ограничения можно назвать еще одним видом санкционных мер, принятых западноевропейскими государствами против России. Конечно, такое решение руководства Финляндии приведет к экономическим последствиям для страны, выраженным в уменьшении доходов от туризма и бизнеса, связанного с ним. Учитывая, что Финляндия так и не вернулась к доковидным показателям по количеству туристов, можно предположить, что в связи с оттоком русских туристов в 2023 году положительной динамики не предвидится.