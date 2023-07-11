Судостроительная компания «Ак Барс» построит четыре корабля для исследований в Арктике

Судостроительная компания «Ак Барс» занимается строительством четырех кораблей для комплексных океанографических исследований и заточенных под работу в Арктике. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу предприятия Рената Мистахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов (признан в России иноагентом), Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов (признан в России иноагентом), Коммерсантъ

Все корабли строятся на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького. «Ведется сборка секций заказа в стапельно-достроечном цеху Зеленодольского завода, проводится договорная работа»,— отметил господин Мистахов.

Он добавил, что сейчас завод-строитель получил рабоче-конструкторскую документацию по корпусу кораблей. В данный момент идет процесс моделирования судовых систем, идет разработка документации по дельным вещам и изоляции.

"Ъ-Казань"