Бывший исполнительный директор ЗиД не смог освободиться условно-досрочно

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего руководителя ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина. Господин Заворохин пытался обжаловать решение первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого суда, рассмотрение жалобы состоялось сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2019 году бывший исполнительный директор ФГУП Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств завода. Суд установил, что подконтрольное ему ООО «Энергоресурс» продавало заводу теплоэнергию по завышенным ценам. Ущерб от совершения преступления составил около 140 млн руб. Господин Заворохин был приговорен к 6,5 года лишения свободы и сейчас отбывает наказание. Свою вину он категорически отрицает.