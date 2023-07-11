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обновлено 14:40

Бывший исполнительный директор ЗиД не смог освободиться условно-досрочно

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего руководителя ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина. Господин Заворохин пытался обжаловать решение первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого суда, рассмотрение жалобы состоялось сегодня.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2019 году бывший исполнительный директор ФГУП Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств завода. Суд установил, что подконтрольное ему ООО «Энергоресурс» продавало заводу теплоэнергию по завышенным ценам. Ущерб от совершения преступления составил около 140 млн руб. Господин Заворохин был приговорен к 6,5 года лишения свободы и сейчас отбывает наказание. Свою вину он категорически отрицает.

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