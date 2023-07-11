Из резервного фонда РФ на берегоукрепление в Байкальске выделены 121 млн рублей

Иркутской области выделены 121 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на берегоукрепление в Байкальске, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Общая протяженность гидротехнических сооружений составит 2,8 км. Работы позволят защитить людей и социально значимые объекты города.

По словам господина Кобзева, премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Разработка проектно-сметной документации будет завершена в следующем году, соответствующее соглашение администрация Байкальска уже заключила с ОАО «Сибгипротранс». Проект будет реализован в два этапа — от устья реки Солзан до устья Харлахты, затем от устья Харлахты до устья ручья Красный. Работы начнутся в 2025-м и закончатся в 2026-м.

6 июля власти Байкальска, где проживает более 12 тыс. человек, объявили режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Солзан. Спасатели эвакуировали жителей трех многоквартирных домов микрорайона Гагарина.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в городе продолжаются ливневые дожди. В Байкальске находится аэромобильная группировка главного управления МЧС по региону для контроля обстановки и ликвидации последствий паводка.

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Лолита Белова