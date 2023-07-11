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Генеральный директор ММК Павел Шиляев удостоен высокой государственной награды

Указом президента РФ Владимира Путина генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю качественную и добросовестную работу.

Трудовая деятельность Павла Шиляева началась в 1993 году. Он прошел путь от инженера до начальника центра, В 2011 году был назначен заместителем генерального директора, а уже в 2014-м возглавил компанию. Под руководством Павла Шиляева ММК существенно расширил марочный сортамент, укрепил позиции на рынке и улучшил качество выпускаемой продукции.

Господин Шиляев совмещает работу генерального директора комбината с деятельностью депутата законодательного собрания Челябинской области. Помимо этого, он является вице-президентом регионального Союза промышленников и предпринимателей.

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