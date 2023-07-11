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«Метран» и Сбербанк будут совместно развивать проект экологического мониторинга

Промышленная группа «Метран» и Сбербанк на международной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщают стороны, компании планируют объединить компетенции в сфере производственных и информационных технологий. Одним из ключевых направлений взаимодействия станет мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«Метран» уже развивает собственную технологию, которая позволяет контролировать выбросы. Эта система состоит из датчиков в трубах на предприятиях, забора образцов продуктов горения, аппаратно-программного комплекса, показывающего уровень загрязнения воздуха, и ПО, круглосуточно оцифровывающего показатели. Решение уже внедрено на 50 предприятиях страны, работающих в сфере металлургии и нефтедобычи.

Соглашение со Сбербанком предусматривает внедрение инновационных технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря этому прогнозы по воздействию на окружающую среду станут более точными, что повысит эффективность мониторинга.

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