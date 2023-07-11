Количество вакансий на Южном Урале выросло на 40%

В январе-июне 2023 года в Челябинской области было открыто на 40% больше вакансий, чем за те же месяцы 2022-го. В целом по России рост составил 25%.

Заметно выросло количество вакансий в сферах финансов, бухгалтерии, административного персонала, транспорта, фармацевтики. Рост в этих направлениях составил от 50% до 60%.

В некоторых отраслях произошло падение показателя. Вакансия ИТ-специалиста стала на 2% менее востребованной, а в сфере безопасности предложений стало на 41% меньше.

«Быстрый рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Рабочая сфера сильно нуждается в новых специалистах, больше всего в линейном и массовом персонале. Спрос увеличен, а значит появилась проблема дефицита кадров. Конкуренция среди работодателей повышается, причем за одних и тех же людей (на вершине стоит линейный персонал). Расходы компаний на подбор, сроки найма начинают возрастать, следовательно привлечение кандидатов становится сложнее и дольше»,- говорит руководитель пресс-службы hh.ru Анна Осипова.