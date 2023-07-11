В Самаре потребовали демонтировать американские горки в парке «Дружба»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил муниципальным чиновникам ускорить решение вопроса с демонтажем американских горок в парке «Дружба» в региональной столице. Ранее с такой просьбой к нему обратились местные жители. Об этом сообщает областное правительство по итогам оперативного совещания по ключевым вопросам социально-экономического развития.

Фото: Правительство Самарской области

«Очень много обращений мне напрямую поступало, я вам лично их направлял. Кроме того, есть обращения и в ЦУР. Я согласен с людьми, что эти конструкции небезопасны, в первую очередь для жизни и здоровья детей, которые иногда стремятся на них залезть»,— приводятся в сообщении слова Дмитрия Азарова в адрес главы Самары Елены Лапушкиной.

Градоначальница ответила, что владельцы горок обещают демонтировать объект, но без уточнения сроков не установлены. В минувшем году американские горки в Самаре оградили, за безопасностью следят, утверждает Елена Лапушкина. В свою очередь губернатор поручил муниципальным чиновникам для ускорения процесса пожаловаться в прокуратуру и подать в суд на владельца объекта.

Георгий Портнов