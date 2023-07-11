В Челябинской области полиция за несколько дней возбудила 28 дел о незаконном обороте оружия и боеприпасов

Южноуральские полицейские в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» 3-7 июля возбудили 28 уголовных дел. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, из незаконного оборота изъяли шесть единиц нарезного, более десяти единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, две единицы холодного, а также более 500 боеприпасов и почти 3кг взрывчатки.

Так, у жителя Варненского района сотрудники уголовного розыска изъяли нарезную винтовку с почти 30 патронами, в Кунашакском районе обнаружили порох, незарегистрированное гладкоствольное ружье и боеприпасы 16 калибра. Житель Красноармейского района незаконно хранил карабин с 25 боеприпасами.

Задачей оперативно-профилактическое мероприятия «Арсенал» является выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.