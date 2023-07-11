Звук в отрыве

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях новой аудиосистемы пространственного звучания Sony.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sony Фото: Sony

Sony готовится к старту продаж своего нового портативного домашнего кинотеатра. Модель с весьма техническим названием HT-AX7 представляет собой аудиосистему из трех элементов с поддержкой технологии 360 Spatial Sound Mapping. Последняя строит корректную звуковую сцену, добавляя туда еще и виртуальных источников звука, без необходимости расчета расположения колонок в помещении.

Скромная по своим габаритам троица состоит из овального в основании «кирпича» и пары одинаковых кругляшей размером чуть больше хоккейной шайбы, базирующихся на верхней части основного модуля. Там они заряжаются. Для прослушивания музыки и прочего звукового ряд, колонки-сателлиты стоит расположить по углам от пользователя, создавая границы мнимого купола, под которым человек будет находиться.

Все колонки Sony HT-AX7 связаны между собой без провода, по Bluetooth, могут оценить вертикальное и горизонтальное окружение и по этим данным моделируют виртуальную полусферу с корректным для пользователя звучанием. В компании Sony заверяют, что их алгоритмы анализируют аудиопоток в режиме реального времени, выделяя и перераспределяя звучание в отдельных частотах.

Портативность HT-AX7 — заметное преимущество новинки. Трудно себе представить даже саму ситуацию, в которой домашний кинотеатр быстро и без посторонней помощи куда-то переносят. Это рядовой для одиночных портативных колонок сценарий, но не для системы домашнего кинотеатра. А уж взять его туда, где нет питания от розетки, что-то фантастическое.

Кстати, обещанная автономность в максимуме составляет 30 часов. Конечно, с применением всего арсенала технологий и при высокой громкости эти показатели заметно сократятся. Но даже если это вдвое меньшие числа, вы вряд ли будете смотреть кино и слушать музыку по 15 часов ежедневно. Промежуток для подзарядки устройства найдется точно.

Реального звучания HT-AX7 оценить еще не пришлось, но уверен, с ним также все предсказуемо хорошо, как и с фирменной эстетикой гаджета. Работа дизайнеров Sony узнаваема в лаконичности и легкой строгости. На зарубежных полках переносной домашний кинотеатр появится через неделю по цене $500.