Экс-глава администрации сельского поселения в Башкирии осужден за мошенничество

Иглинский межрайонный суд вынес приговор экс-главе администрации Уктеевского сельского поселения Ильшату Мударисову. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), а также в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Как было установлено судом, с мая по июнь 2019 года Ильшат Мударисов обманным путем получил от местного жителя 110 тыс. руб. за предоставление участка под индивидуальное строительство. При этом объект недвижимости не мог быть предоставлен без проведения аукциона. Также подсудимый с ноября 2020 года по июль 2021 года заключил контракты с коммерческой фирмой на установку ограждения мусорных контейнеров, а также на покупку светофоров перед зданиями школ и детсадов. При этом фирма обязательства свои не исполнила, а чиновник подписал акты приема-сдачи работ и оплатил часть из них. Бюджету поселения был причинен ущерб на 148 тыс. руб. Деньги, как выяснил суд, чиновник присвоил себе.

Подсудимый вину не признал. С 2021 года он отбывает наказание за взятку и превышение должностных полномочий — был осужден на четыре года в исправительной колонии общего режима. С учетом предыдущего приговора суд назначил ему окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб. Также бывшему чиновнику на четыре года запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте