В Удмуртии разрабатывают программу для привлечения специалистов из других субъектов РФ

В Удмуртии к осени планируется разработать программу по привлечению специалистов из других регионов России. Проект получил пилотное название «Работа в Удмуртии», рассказал журналистам первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Одним из аспектов программы будет в объединении возможностей предприятий, которые активно набирают сотрудников из других субъектов, с девелоперами, нуждающимся в постоянном спросе на жилье. «Предприятиям нужны люди, людям нужны квартиры. Мы соединяем девелоперов и предприятия»,— рассказал господин Сунцов.

В рамках программы на региональном уровне разрабатывается возможность возвращать предприятиям НДФЛ, уплаченного на привлекаемых из других регионов работников. «Если ты переезжаешь работать в Удмуртию, то налог на доходы физических лиц условно привозишь из другого региона. Этого НДФЛ в бюджете республики раньше не было, поэтому мы готовы во взаимодействии с предприятиями и девелоперами направить этот налог, например, на их программы по льготной ипотеке»,— рассказал первый вице-премьер.

Он напомнил, что ранее подобную меру поддержки правительство Удмуртии запустило для ИТ-компаний, привлекающих специалистов из других регионов.