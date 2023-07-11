«Топовой работой стала композиция Cascade»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об участниках экспозиции на «Винзаводе» и задумке авторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галерея «Триумф» Фото: Галерея «Триумф»

Галерея «Триумф» в помещении Большого винохранилища (БВХ) на «Винзаводе» представляет огромный проект в области отечественного видеоарта — «Основано на реальных событиях». За последние почти десять лет это реально крупнейшая выставка российского видеоарта, как говорят, сравнимая по масштабам с биеннале. 30 главных видеохудожников, 35 проектов, и всех участников когда-то либо выставляла, либо продюсировала галерея «Триумф».

Я поговорил на открытии с совладельцем «Триумфа» Дмитрием Ханкиным. Он был, как всегда, метафоричен и открыт, тем более что мы очень давно и хорошо знакомы. «Довольно забавная выставка, нам было интересно и весело ее делать. Качество этого продукта предопределено сочетанием кураторских стандартов Полины Могилиной и очень интересным взглядом одного из участников, которого мы сделали сокуратором, Кирилла Преображенского. Он мой старый товарищ. Это логическое продолжение нашего манежного проекта "Большая надежда". Мы вообще любим работать в БВХ. Это отличное помещение, мне оно очень нравится. Выставка видеодокументалистики — это видео выдуманного факта, она называется "Основано на реальных событиях"»,— рассказал Ханкин.

Последняя фраза о видеодокументалистике, пусть даже в стиле мокьюментари, полностью описывает замысел этого проекта. И, кстати, объясняет отсутствие, например, постоянных экспонентов «Триумфа» группы AES+F — эта выставка о другом. Она описывает взаимосвязь видеоискусства и реальности, а также исследует авторские стратегии работы с ней. Представленные на выставке работы обращаются к событиям разного рода и масштаба — историческим, культурным, спортивным, криминальным и даже кулинарным. Особое внимание уделено медийной реальности, которая сегодня формулирует общественную повестку и восприятие мира.

Обратило на себя внимание значительное присутствие в работах средств передвижения, особенно поездов. Примета времени? А самой топовой работой выставки, с моей точки зрения, стала психоделическая композиция группы «Синий суп» с английским названием Cascade, где вода очень медленно начинает стекать с высоченной парадной лестницы, постепенно каскадом заполняя ее всю.