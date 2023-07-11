В Ставрополе расследуют факт смерти четырехлетнего ребенка в больнице

Следственный отдел по Промышленному району Ставрополя возбудил уголовное дело по по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти из-за ненадлежащего исполнения обязанностей) в связи с фактом смерти четырехлетней девочки в местной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю. Данные пострадавшей правоохранители не раскрывают.

Согласно опубликованной информации, ребенок был госпитализирован с заболеванием в одну из городских больниц, где вскоре и умер. По какой причине девочку увезли в медучреждение — не сообщается.

«Следователь СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Анастасия Назарова