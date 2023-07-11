Суд отказал красноярской компании «Сибиряк» в иске об отмене итогов торгов на реконструкцию автодороги за 1,6 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края отказал ООО УСК «Сибиряк» в удовлетворении иска об отмене результатов торгов на строительство автодороги Енисейск – Высокогорский. По условиям контракта необходимо провести реконструкцию 30 км дороги. Компания-победитель — ПК «ДСУ» — выиграла тендер, предложив 1,6 млрд руб. «Сибиряк» был готовы выполнить работы за 1,5 млрд руб.

Согласно информации, размещенной на сайте суда, истец в качестве причины для признания результатов торгов недействительными помимо стоимости, указал на низкую оценку его заявки по показателю «наличие у участника закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом контракта, финансовых ресурсов, деловой репутации и специалистов». Заявитель в иске указал на наличие в его заявке 11 исполненных контрактов, исходя из которых члены комиссии должны были присвоить заявке ООО УСК «Сибиряк» максимальное количество баллов. Между тем, якобы, в нарушение требований конкурсной документации, два члена конкурсной комиссии присвоили заявке истца по ряду показателей ноль баллов. «Тогда как иными членами комиссии были поставлены максимальное количество баллов», - сказано в заявлении.

Ответчиком по иску выступило агентство госзаказа Красноярского края и краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по красноярскому краю». Суд в ходе разбирательств каких-либо нарушений при проведении торгов не установил.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО УСК «Сибиряк» образовано в ноябре 2004 года, 100% принадлежит Владимиру Егорову, который проходит фигурантом по уголовному делу о хищении 391 млн руб. бюджетных средств при строительстве школы. В 2022 году компания получила более 7,1 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 116,9 млн руб. Компания входит в число крупнейших застройщиков Сибири. В рамках подготовки к Универсиаде-2019 компания построила комплекс общежитий «Перья», многофункциональные спорткомплексы «Сопка» и «Радуга».

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Лолита Белова