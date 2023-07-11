В пермском парке нашли недостоверную рекламу зеркального лабиринта

МАУК «Пермьпарк» подозревается в распространении рекламы, нарушающей Закон о рекламе, сообщает УФАС по Пермскому краю.

На территории парка «Счастье есть» в Кировском районе Перми расположена реклама с содержанием сравнительной степени «Самый большой зеркальный лабиринт г. Перми». Это противоречит рекламному законодательству, так как отсутствуют критерии сравнения относительно других лабиринтов Перми, а также объективное подтверждение данного утверждения.

Организации грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. в случае признания ее виновной.