Найденная туристическая группа продолжит поход по своему маршруту

Обнаруженная спасателями туристская группа продолжит самостоятельно двигаться по маршруту. Путешественники были обнаружены в Губахинском муниципальном округе, в семи километрах от деревни Безгодово. Все туристы, включая детей, здоровы, в помощи не нуждаются.

Группа из 22 человек, среди которых 11 детей, отправилась в водный поход по маршруту «Поселок Средняя Усьва — поселок Усьва» 4 июля. Их возвращение планировалось на 9 июля, но в расчетный день группа в конечную точку маршрута не вышла. Поисками пропавших туристов занимались полицейские и спасатели.