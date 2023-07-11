Количество погибших в пожарах в Башкирии выросло на четверть

В Башкирии в текущем году зарегистрировано 6,09 тыс. пожаров, в которых погибли 155 человек, в том числе двое детей. Количество погибших выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (116 человек), сообщил на пресс-конференции в ИА «Башинформ» начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов.

С начала пожароопасного периода в текущем году возникло 122 очага лесных пожаров, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (40). Пожары возникли на общей площади 1,52 тыс. га (в прошлом году площадь составляла 1,23 тыс. га).

Майя Иванова

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