Курганмашзавод досрочно отгрузил Минобороны партию БМП-3

Входящий в структуру «Ростеха» Курганмашзавод отгрузил новую партию боевых машин пехоты Министерству обороны России в рамках гособоронзаказа. Как сообщают в пресс-службе предприятия, в июне закрыты контракты со сроком исполнения в ноябре, как по поставке новых БМП-3, так и по возврату после ремонта ранее действовавших.

«Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объема за 2022 год».- говорится в сообщении предприятия.

Помимо этого, на заводе освоили капитальный ремонт шасси БМП-2 с модернизацией под боевой модуль «Бережок». Первые изделия отгрузили в конце июня, на месяц раньше, чем планировалось.

По словам исполнительного директора Курганмашзавода Петра Тюкова, «производственная программа второго полугодия будет еще более жесткой». Предприятие планирует изготовить на 30% больше продукции, чем в первые шесть месяцев.

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