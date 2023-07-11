В Екатеринбурге годовалый мальчик выпал из окна на пятом этаже

В Екатеринбурге годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа общежития на ул. Титова. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. Инцидент произошел вечером 10 июля.

По предварительной информации, ребенок живет в общежитии с матерью, отчимом и старшой сестрой 2020 года рождения. В момент инцидента взрослые спали, поскольку до этого выпивали алкоголь. Ребенок подобрался к открытой настежь створке окна, после чего выпал на улицу. В результате он получил серьезные травмы и был госпитализировали. Следователи отметили, что сведений, что ребенка могли насильно вытолкнуть из окна, нет.

В пресс-службе полиции Екатеринбурга добавили, что мать и отчим мальчика после инцидента были доставлены в дежурную часть. Их уже привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Старшая сестра пострадавшего мальчика сейчас находится в медицинском учреждении.

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