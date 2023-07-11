Стало известно имя священника, осужденного на два года условно за вождение в нетрезвом виде

Иеромонах Пантелеимон (Павел Лосев), настоятель храма иконы Божией матери «Всецарица», признан Дзержинским районным судом Перми виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом сообщает газета «Звезда».

В марте этого года Павел Лосев управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, но пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови отказался. В суде настоятель храма признал свою вину и раскаялся. Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы сроком на два года условно, а также запретил управлять транспортным средством в течение двух лет. По приговору автомобиль господина Лосева был конфискован и обращен в собственность Российской Федерации.