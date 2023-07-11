Спасатели обнаружили пропавших в Горнозаводском округе туристов

Пропавшая в Горнозаводском округе группа туристов обнаружена спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования. Все туристы живы и здоровы. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтербеза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница поселка Усьва в соцсети Фото: страница поселка Усьва в соцсети

Группа из 22 человек, среди которых 11 детей, отправилась в водный поход по маршруту «Поселок Средняя Усьва — поселок Усьва» 4 июля. Их возвращение планировалось на 9 июля, но в расчетный день группа в конечную точку маршрута не вышла.

Поисками пропавших туристов занимались полицейские и сотрудники МЧС.