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обновлено 12:58

Спасатели обнаружили пропавших в Горнозаводском округе туристов

Пропавшая в Горнозаводском округе группа туристов обнаружена спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования. Все туристы живы и здоровы. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтербеза.

Фото: страница поселка Усьва в соцсети

Фото: страница поселка Усьва в соцсети

Группа из 22 человек, среди которых 11 детей, отправилась в водный поход по маршруту «Поселок Средняя Усьва — поселок Усьва» 4 июля. Их возвращение планировалось на 9 июля, но в расчетный день группа в конечную точку маршрута не вышла.

Поисками пропавших туристов занимались полицейские и сотрудники МЧС.

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