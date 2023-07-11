«АльфаСтрахование» вручила премию за высокое качество обслуживания 30 клиникам по всей стране

«АльфаСтрахование» учредила ежегодную премию «Сервис и партнерство» для клиник-партнеров по ДМС. Этим летом награду за вклад в развитие рынка, высокое качество медицинского обслуживания и эффективное сотрудничество получили 30 клиник по всей стране

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Всего на премию были номинированы более 11 тыс. клиник от Калининграда до Камчатки. По итогам 2022 г. награду получили 30 медицинских учреждения по всей России, включая четыре в Москве.

В число победителей Юга России вошли три медицинских учреждения: Альфа-Центр Здоровья и клиника «Эксперт» г. Ростов-на-Дону, клиника семейного здоровья City-Clinic г. Краснодар.

При выборе лауреатов премии учитывались качество оказания услуг, уровень взаимодействия с клиниками при организации помощи клиентам, результаты опросов постоянных клиентов, гибкость и ориентация клиники на потребности клиента. «АльфаСтрахование» регулярно проводит экспертизы качества медицинской помощи, оценивая результат проведенного лечения, безопасность выбранных методов лечения, соблюдение клинических рекомендаций. Полученные результаты позволяют компании рекомендовать застрахованным по ДМС те медицинские учреждения, где лечат на наиболее высоком уровне, а также эффективнее и быстрее.

Также не менее важными показателями при оценке медицинского учреждения в рамках премии стали финансовая эффективность и стабильность партнерства со страховой компанией.

«В прошлом году «АльфаСтрахование» стала первой компанией по ДМС на коммерческом рынке России. Безусловно, к этому успеху нас привели и благодарные клиенты, большинство, из которых остаются с нами многие годы, и конечно, партнеры по бизнесу – медицинские учреждения. Поэтому «АльфаСтрахование» решила учредить ежегодную премию «Сервис и партнерство» для клиник, которые проявили себя надежными бизнес-партнерами, обеспечили высокий уровень сервиса и медицинского обслуживания для застрахованных, – говорит Андрей Рыжаков, заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» по медицинскому страхованию. – Все клиники, получившие премию, имеют самые высокие результаты экспертизы качества медицинской помощи, что говорит о высоком уровне оказываемых ими услуг. Это доказано множеством примеров в решении сложных задач с клиентами. И все эти ситуации наши партнеры прошли с достоинством».

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