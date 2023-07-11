В Уфе из-за поломки рельсов приостановлено движение трамваев на улице Зорге

На улице Зорге в Уфе из-за поломки одного из рельсов на пути в сторону Госцирка приостановлено трамвайное движение, сообщает паблик «Уфимский электротранспорт» в соцсети «Вконтакте».

В пресс-службе мэрии Уфы «Ъ-Уфа» сообщили, что неисправность связана с аномальной жарой.

«Произошло расширение металла с последующим выбросом трамвайного пути относительно своей оси»,— объяснили в Управлении транспорта городской администрации.

В 2020 году МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) было признано банкротом, сумма требований кредиторов составляет около 350 млн руб.

Наталья Балыкова

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