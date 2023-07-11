Глава Краснодара Евгений Наумов выразил соболезнование родным Станислава Ржицкого

Мэр Краснодара Евгений Наумов от имени сотрудников администрации и жителей города выразил соболезнования семье погибшего сотрудника мэрии Станислава Ржицкого. «Мы с родственниками на связи и оказываем всестороннюю помощь», – сообщил глава Краснодара в своем Telegram-канале.

Заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий был убит утром 10 июля во время пробежки в краснодарском парке Затон. До назначения на должность в мэрии господин Ржицкий был командиром подводной лодки «Краснодар», шефство над которой осуществляет администрация краевого центра. В украинских СМИ появилась информация, что бывший военный моряк убит якобы из-за его участия в СВО.

Глава Краснодара Евгений Наумов обратился к жителям города с просьбой не доверять провокационным сообщениям, а ориентироваться только на проверенные источники информации. Мэр призвал СМИ и социальные сети прекратить «пиариться на трагедии».

Анна Перова, Краснодар